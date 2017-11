Procura deposita istanza per il fallimento del Palermo Calcio

La Procura di Palermo ha depositato istanza di fallimento per il Palermo Calcio dopo una lunga serie di verifiche. L'atto è siglato dal procuratore capo Francesco Lo Voi e dai sostituti Andrea Fusco e Francesca Dessì. Nei faldoni dell'istanza, che ora è sul tavolo del presidente della Sezione Fallimentare del tribunale palermitano Giovanni D'Antoni, ci sono le risultanze degli accertamenti del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, e della maxi consulenza dell'esperto di bilanci Alessandro Colasi. Adesso il prossimo passo sarà l'assegnazione al giudice delegato che dovrà poi fissare la prima udienza di trattazione. Secondo quanto trapela al centro della vicenda ci sarebbero per un verso una artificiosa sopravvalutazione del marchio PALERMO CALCIO del presidente Zamparini, e per altro verso una serie di trasferimenti societari ritenuti fittizi. Il "buco" stimato si aggirerebbe sui venti milioni di euro.