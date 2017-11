Moto sbanda, morti marito e moglie

Erano su una moto e non su un'auto i due morti, marito e moglie, nell'incidente avvenuto sulla strada che da Palermo porta alla discarica di Bellolampo. Le vittime sono Paolo Filippone, di 26 anni, e Maria Messina, di 25, entrambi palermitani. La moto è uscita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento.