3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

LUNEDI' 6 NOVEMBRE

Al Nord nuvoloso con piogge sparse, in attenuazione entro sera sulle Alpi, fenomeni anche intensi in Emilia Romagna. Neve dai 1000/1200m. Temperature stabili, massime tra 12 e 17.

Al Centro variabilità in giornata con fenomeni intermittenti su Toscana e Lazio. Generale peggioramento serale con fenomeni anche diffusi. Temperature in calo, massime tra 13 e 17.

Al Sud tempo instabile con rovesci e temporali, anche intensi sulle peninsulari, in temporanea attenuazione in giornata. Temperature in calo, massime tra 16 e 20

MARTEDI' 7 NOVEMBRE

Al Nord piogge diffuse su Prealpi, Val Padana e Liguria con neve dai 1600m, in attenuazione in serata. Maggiori aperture sulle

Alpi. Temperature in calo, massime tra 10 e 12.

Al Centro instabile su tirreniche e Sardegna con piogge e temporali in attenuazione in serata. Piu' sole sulle Adriatiche, ma con nubi in aumento serale. Temperature in calo, massime tra 12 e 16.

Al Sud instabile sulle Tirreniche con piogge e temporali, variabilità ad est con qualche temporale sul Salento.

Temperature in calo, massime tra 13 e 17

MERCOLEDI' 8 NOVEMBRE

Al Nord peggiora al Nordovest con piogge in estensione a Lombardia ed ovest Emilia; neve dai 1200m. Più sole al Nordest.

Temperature in rialzo, massime tra 11 e 14.

Al Centro inizialmente poco nuvoloso salvo variabilità sulle Marche. Dal pomeriggio peggiora in Toscana con piogge in estensione a Sardegna e Lazio. Temperature stabili, massime tra 13 e 16.

Al Sud piovaschi al mattino su Calabria e Salento, iniziali schiarite altrove ma peggiora entro sera sulle Tirreniche.

Temperature in rialzo, massime tra 15 e 18.