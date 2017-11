Berlusconi lancia Musumeci

In Sicilia il ritorno di Berlusconi. Annuncia l'accordo di governo con Lega e Fdi. Conferma il programma anti-tasse: 'Via quelle su prima casa e successione'. Domani a Catania l'incontro con Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Ma il leader della Lega frena sull'intesa per il governo nazionale: 'Siamo qui per Musumeci, non per parlare di ministri'.