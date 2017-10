Figlia boss ha relazione con Cc, lui ordina omicidio

La figlia del boss mafioso di Bagheria, Pino Scaduto, avrebbe avuto una relazione con un maresciallo dei carabinieri e per questo il mafioso avrebbe ordinato al figlio di ucciderla.

"Tua sorella si è fatta sbirra", diceva il boss al figlio. Ma il giovane, 30 anni, temeva di finire in carcere. "Io ho 30 anni e non mi consumo per lui", diceva ad un amico intercettato dai carabinieri. Nell' operazione ''Nuova alba'', che stamane ha portato all'arresto di 16 persone, sono state ricostruite anche diverse estorsioni ai danni di imprenditori edili tra Bagheria e Altavilla.