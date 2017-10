Corsa clandestina di cavalli, 18 denunciati

Messinesi in trasferta avevano organizzato una corsa clandestina di cavalli sull’asse viario che da Patti conduce a S. Piero Patti. Grazie a diverse segnalazioni dei cittadini alcune pattuglie dei Carabinieri si sono recate in contrada Belfiore dove hanno sorpreso un centinaio di persone che alla vista dei militari hanno tentato di fuggire.

Tra i veicoli fermati anche due calessi trainati da altrettanti cavalli che avevano appena concluso una competizione illegale. I Carabinieri hanno identificati 18 persone provenienti perlopiù da Messina ma anche dalle province di Catania e Palermo. Per tutti è scattata una segnalazione alla Procura di patti per i reati di “maltrattamento di animali” e “interruzione di pubblico servizio”, in quanto gli organizzatori della gara avevano bloccato la pubblica via per consentire lo svolgimento della competizione.