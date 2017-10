L'Isola delle Femmine in vendita per 3,5 mln

L’isola delle Femmine di è stata messa in vendita per tre milioni e mezzo. L'offerta è disponibile da un mese e mezzo sul sito di un’agenzia immobiliare di Arezzo su mandato dei discendenti di Rosolino Pilo.

"Situata a brevissima distanza da Palermo - si legge sul sito della Romolini Immobiliare - e dalla terra ferma (circa 300 m in linea d’aria), l’Isola delle Femmine si estende per quasi 15 ettari con un altitudine massima sul livello del mare di 35 m, punto in cui sono visibili i ruderi di un’antica torre di avvistamento.