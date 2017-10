Uccide il padre e tenta il suicidio

Un uomo di 34 anni, Giuseppe Spadaro, ha ucciso il padre Salvatore di 68 anni, e poi ha rivolto l'arma contro se stesso, ed è in fin di vita nell'ospedale Sant'Elia a Caltanissetta.

L'omicidio è avvenuto in un appartamento nel centro di Barrafranca (En), non si conosce ancora il movente. Sembra siano stati sparati cinque colpi di arma da fuoco, detenuta legalmente in famiglia.