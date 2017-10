Una 'Perla di mandorla' in dono al Papa

Un dono che arriva dalla Sicilia accoglierà domani il Santo Padre Francesco in visita pastorale a Bologna in occasione del Congresso eucaristico diocesano. L'arcivescovo Matteo Zuppi farà dono al Papa, e ai prelati presenti, di una "Perla di mandorla" proveniente da Siracusa, realizzata con i prodotti del territorio: mandorla, limone e miele, confezionata con una carta sulla quale sono stampate l'immagine di Papa Francesco e l'icona del Congresso. La perla di mandorla è prodotta da Franco Neri di Mokambo ed è stata scelta da Carlo Gavaudan della Mismaonda che si è occupato dell'organizzazione logistica della giornata. "Un onore per noi essere stati scelti con un prodotto d'eccellenza tutto siracusano per dare il benvenuto al Pontefice", ha detto Neri.