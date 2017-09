Ritrovata a Lampedusa la 22enne scomparsa in Brianza

I carabinieri di Vimercate (Monza), in collaborazione con quelli di Lampedusa (Agrigento), hanno rintracciato una 22 enne, scomparsa da casa sua ad Agrate Brianza (Monza), mercoledì mattina. La giovane, che si era allontanata volontariamente da casa per raggiungere l'isola, dove era già stata per le vacanze estive.

Una volta rintracciata dai carabinieri si è messa in contatto con i familiari, rassicurandoli sulle proprie condizioni di salute.