Aggredita una troupe di Striscia la notizia

La troupe televisiva di Striscia notizia è stata aggredita questa mattina mentre durante un servizio in Corso Alberto Amedeo a Palermo. Colpi di bastone, secchi d'acqua e insulti per l'inviata palermitana Stefania Petyx, il suo cameraman e un'autrice che stavano realizzando un servizio sull'occupazione abusiva di alcuni locali di proprietà dell'ospedale Civico in corso Alberto Amedeo.

Da poco più di un anno quattro famiglie hanno preso possesso di un immobile, che si trova a pochi passi dal mercato delle pulci e a qualche metro da una caserma dei carabinieri. Dopo l'aggressione alla giornalista sono intervenute diversi agenti di polizia e vigili urbani per riportare la situazione alla calma. Al termine degli accertamenti sono state identificate alcune persone.