Weekend instabile, domenica piogge sparse

Si chiude la temporanea fase di tempo stabile e si apre un nuovo periodo più movimentato. Il prossimo weekend, infatti, sarà piuttosto instabile, con piogge prevalenti soprattutto domenica, ma in diverse aree non mancherà il sole. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, in particolare, sabato sono previste nubi in aumento al Nord con qualche locale pioggia più probabile a ridosso di Alpi, Prealpi e Liguria di Levante. Maggiore variabilità anche in Sardegna con locali fenomeni, in possibile estensione alla Sicilia a fine giornata. Soleggiato o al più parzialmente nuvoloso altrove.

Domenica, invece, è prevista un'instabilità più diffusa con piogge sparse e qualche temporale è prevista al Nordest, nel medio Adriatico, al Sud ed in Sicilia. Non escluso qualche fenomeno di forte intensità. A determinare questa instabilità, secondo 3bmeteo.com, è un vortice di bassa pressione che si "muoverà di moto retrogrado dai Balcani verso la Germania interessando marginalmente anche la nostra Penisola". Lo spostamento di questo vortice avverrà in un contesto in cui l'"Europa centrale sarà interessata da correnti orientali, mentre la porta atlantica verrà almeno temporaneamente chiusa".