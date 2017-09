Ex poliziotto ucciso a colpi di pietra

Un ex poliziotto in pensione Salvatore Bilardello, 66 anni, di Marsala ma residente a Mazara del Vallo, è stato trovato morto in contrada Ramisella a Petrosino (Tp). Sarebbe stato ucciso con colpi di pietra.

Bilardello, sposato, sarebbe stato ucciso nei pressi della sua abitazione estiva. I carabinieri stanno effettuando i rilievi. Il cadavere è stato trovato stamattina.