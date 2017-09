Trovato un cadavere nel cortile di un palazzo

Il cadavere di un uomo è stato trovato stamane nel cortile di un palazzo in centro a Canicattì. Non aveva documenti e non sarebbe residente nello stabile. Le indagini sono condotte dalla polizia.

La causa della morte sarebbe riconducibile ai traumi riportati dalla caduta da uno degli appartamenti se non dal tetto del palazzo Secondo una delle piste seguite dagli investigatori potrebbe trattarsi di un tentativo di furto in abitazione conclusosi in maniera tragica. L'uomo non sarebbe italiano.