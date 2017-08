Due morti in un incidente stradale, ferita una donna incinta

E' ricoverata con la prognosi riservata nell'ospedale di Catania (non è quindi morta come scritto in precedenza) la donna incinta rimasta gravemente ferita in un incidente automobilistico a Ramacca (Ct). Le due persone morte sono una donna e il suo compagno.

Le vittime sono, Teresa Di Caudo, 27 anni di Caltagirone, e il suo compagno Vincenzo Grosso, 29 anni, originario di Grammichele. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Palagonia, coordinati dalla Procura di Caltagirone. Secondo la prima ricostruzione a scontrarsi - sulla Catania-Gela in zona Innarello - sarebbero state una Nissan Micra con a bordo cinque persone (tre le quali le due vittime) e una Mercedes con due occupanti a bordo. E' stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Catania per estrarre dalle lamiere i feriti e le persone decedute. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Gravina di Caltagirone e all'ospedale Vittorio Emanuele di Catania.