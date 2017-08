Denunciato per insulti ai poliziotti su facebook, si scusa

Un vittoriese che aveva ricevuto una sanzione amministrativa dalla polizia di Stato per infrazione al codice della strada ha insultato e minacciato sul proprio profilo Facebook gli agenti e le loro famiglie. Per questo l'uomo, dopo gli accertamenti di rito, è stato denunciato dalla squadra mobile di Ragusa per diffamazione e minacce.

L'uomo convocato per essere identificato si è presentato negli uffici della Questura con il suo avvocato, ammettendole proprie responsabilità e chiedendo scusa per le parole utilizzate. Quest'ultime dichiarazioni sono state inserite nel fascicolo che è stato trasmesso alla Procura di Ragusa.