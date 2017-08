In fiamme una dozzina di auto in un'officina

Una dozzina di auto è stata data alle fiamme ieri sera in una officina meccanica a Belmonte Mezzagno (Pa), in via Mattarella. Qualcuno ha tranciato la rete metallica di recinzione dell'officina e ha dato fuco alle vetture parcheggiate. Trovate tracce di liquido infiammabile.

Tre squadre del vigili del fuoco hanno domato le fiamme dopo un intervento durato circa tre ore e protrattosi oltre la mezzanotte. Indagano i carabinieri, coadiuvati dai tecnici dei vigili del fuoco.