Il mega yacht e l'illusione di Cristiano Ronaldo

Il profilo aggressivo, il colore scuro. Uno yacht così non passa certo inosservato. Ma al di là della bellezza, e del lusso che traspare anche a distanza, l’immensa imbarcazione che da stamattina è ormeggiata a largo di Portorosa ha incuriosito e affascinato la gente del luogo anche per un altro motivo: l’incredibile somiglianza con quella di Cristiano Ronaldo, CR7, quattro palloni d’oro e un posto garantito nella storia del calcio.

Nella zona di Portorosa si è diffusa in fretta la voce che a bordo dello yacht ci fosse proprio Ronaldo. Voce infondata, a quanto pare, considerato che Cr7 è già al lavoro in vista della stagione, che però ha stuzzicato la fantasia di appassionati di calcio e semplici curiosi. In tanti hanno cercato di scoprire chi c'era a bordo e hanno prenotato i tavoli migliori dei ristoranti della zona, sperando di trovarsi accanto a Cr7.

Ronaldo con alcuni amici in barca (dal sito goal.com)

Lo yacht di Ronaldo nei giorni scorsi è stato al centro dell’attenzione per la vicenda della presunta evasione fiscale contestato al fuoriclasse del Real. La sua imbarcazione si chiama “Ascari” ed è lunga 36,5 metri e larga oltre sette. Lusso allo stato puro, a bordo, insieme a tanta tecnologia.

Lo yacht "Ascari" di Cristiano Ronaldo

In realtà, proprio a Portorosa sin questi giorni è ormeggiato il “Sea Force One, una vera e propria nave lunga 54 metri e larga 12 di proprietà di Raffaele Costa, finanziere di origine veneziana, da tempo residente a Londra, proprietario di alcune importanti società. Potrebbe essere il suo, lo yacht che in queste ore ha messo in subbuglio l’intera comunità di Portorosa. Con buona pace di chi sperava di incontrare Cristiano Ronaldo.

Raffaele Costa "beccato" con Barbara D'Urso da Novella 2000

Il Sea Force One di Raffaele Costa