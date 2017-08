A fuoco botteghino del Barbera

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Sono in corso indagini da parte della Polizia: gli investigatori non escludono la natura dolosa dell'incendio. Nei giorni scorsi un gruppo di tifosi del Palermo, delusi dalla retrocessione in serie B e dalla tormentata vicenda della vendita della società da parte del patron Maurizio Zamparini, sfociata in una serie di perquisizioni della Guardia di finanza, aveva inscenato proteste clamorose. In particolare era stato impedito ad alcuni giocatori di accedere all'impianto di Boccadifalco per la consueta seduta di allenamento.

Operai in azione allo Stadio Barbera già questa mattina per ripristinare la biglietteria della Curva Nord incendiata nel cuore della notte. I vigili del fuoco hanno dovuto scardinare la porta di ingresso del botteghino per poter spegnere le fiamme. Sono stati divelti infissi, rotto vetri e bruciate alcune finestre. I vigili del fuoco nel corso di un sopralluogo hanno trovato tracce di liquido infiammabile. La scorsa notte sono intervenuti gli agenti della Digos