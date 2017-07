Crocetta annuncia: "Mi candido"

"Mi candido". Così il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, in conferenza stampa nel suo comitato del 'Megafono' confermando la ricandidatura alle regionali del 5 novembre.

"In questo momento la mia è una proposta che faccio innanzitutto al Pd", afferma Crocetta. Rispondendo al segretario dei dem siciliani, Fausto Raciti, che prima della scelta del candidato a governatore occorre definire la coalizione e un programma, Crocetta dice: "La coalizione c'è già ed è quella che mi sostiene ora, poi io voglio allargare alla sinistra. Certamente la candidatura non la possono scegliere quattro capi corrente a Roma ed è inusuale che presidente uscente non venga candidato".

Crocetta aggiunge: "Sono pronto anche a fare le primarie e a sfidare chiunque, Davide Faraone, Giuseppe Lupo e chiunque si candidi".