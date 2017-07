Messina, game over

Ufficialmente, bisognerà attendere le 19. Ma per il Messina la rincorsa è già finita. Niente ricorso, la società di fatto rinuncia a chiedere l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro (che tornerà a chiamarsi serie C).

Non ci sono ancora notizie ufficiali, ma pare che alla fine non sia stata ritenuta sufficiente la documentazione che era stata preparata per tentare la via del ricorso contro l'esclusione, in prima battuta, da parte della Covisoc. Il nodo era la famosa fideiussione, ma anche gli altri passaggi non erano stati completati dalla società.

Il futuro, ora, è un enorme punto interrogativo.