Da 2 mesi in Italia, migrante 12enne annega

Un ragazzo di 12 anni, originario del Gambia, è morto annegato nel pomeriggio nelle acque di Cala Calazza di San Vito Lo Capo (Trapani). Giunto in Italia un paio di mesi addietro con un barcone, la vittima era ospite di un centro di accoglienza migranti minorenni non accompagnati.

Pare che si sia tuffato in acqua poco dopo aver pranzato e per questo motivo sarebbe stato colto da malore mentre si trovava in acqua.



A lanciare l'allarme sono stati alcuni bagnanti. Inutile l'intervento del 118.