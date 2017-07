Era scomparso 6 anni fa, ritrovato in Spagna

Scomparso nel 2011 a Palermo, ritrovato dopo sei anni in Spagna. Sembra arrivata la parola fine alle ricerche di Marcello Volpe, svanito nel nulla nel 2011 quando aveva 20 anni, in via Aloisio Juvara. La polizia spagnola lo ha trovato a Torrejón de Ardoz, città a 20 chilometri da Madrid. Lo scrive il giornale online 'Publico' che riporta la foto di Volpe, con la scritta 'Localizado', precisando che vagava a piedi nudi e che con gli agenti ha comunicato a gesti.

Lo scatto è lo stesso che era stato distribuito nel 2011 dall'Interpol: l'immagine del palermitano, che compirà 26 anni tra pochi giorni, era ancora nella banca dati internazionale delle persone scomparse. La mamma di Marcello Laura Zarcone si trova a Madrid. In una nota la polizia di Madrid spiega che sono risaliti a Marcello Volpe attraverso le unità di coordinamento della polizia internazionale. C'è una cicatrice al polso della mano destra che fa sperare la sua famiglia, dopo l'ultima falsa segnalazione, un anno fa a Forlì.