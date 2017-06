Incidente mortale, file chilometriche

Da cinque ore, tutto è iniziato alle 18, il traffico sull'autostrada A29 Mazara del Vallo-Palermo è paralizzato a causa di un incidente mortale all'altezza della galleria di Isola delle Femmine. Aperdere la vita una donna di 31 anni (N.I.).Gli automobilisti incolonnati e con i motori spenti sono scesi dalle vetture anche a causa del caldo asfissiante con temperature che oggi hanno superato anche i 40 gradi. Anas e Protezione Civile, dicono gli automobilisti, fino ad ora non hanno garantito alcuna assistenza. "Siamo da un tempo infinito in balia di noi stessi - spiegano gli automobilisti in coda - senza neppure ricevere una bottiglia d'acqua". Dalla sala operativa dell'Anas spiegano che sono ancora in corso i rilievi del medico legale sulla vittima dell'incidente e che si attende la conclusione dell'ispezione del corpo della vittima per riaprire l'autostrada. Anche le strade alternative come la statale sono rimaste intasate dall'intenso flusso di auto che cercavano disperatamente di evitare la lunga coda in autostrada.