Toto Riina morirà in carcere? "Assolutamente sì". Così il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Franco Roberti ha risposto ad una domanda nel corso de 'L'Intervista' di Maria Latella su SkyTg24. "Noi non perseguitiamo nessuno né abbiamo alcun spirito di vendetta. Noi rispettiamo la legge. Riina - ha aggiunto - è in carcere sulla base di giudizi medici secondo i quali le condizioni consentono la detenzione. E fin quando non cambieranno, Riina rimarrà in carcere".(ANSA)