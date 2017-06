Trapani, ballottaggio Fazio-Savona

Si svolgerà il ballottaggio a Trapani, il prossimo 25 giugno, fra i candidati sindaci Girolamo Fazio (sostenuto da Lista per Fazio, Uniti per il futuro, Progetto per Trapani, Trapani tua, Io ci sono) che ha preso il 31,79% dei voti e Pietro Savona (Pd, Cittadini per Trapani, Trapani svegliati) che ha preso il 26,27%. Il senatore di Fi Antonino D'Alì (Forza Italia, Psi, Per la grande città) ha raggiunto il 23,46 %.