Trapani verso ballottaggio, situazione incerta

Sulla base dei dati raccolti dai comitati elettorali nelle prime scrutinate quando lo spoglio è in corso nella settanta sezioni, a Trapani si va verso il ballottaggio. Al momento nessun candidato a sindaco sarebbe vicino alla soglia del 40% utile, in base alla legge elettorale siciliana, per l'elezione al primo turno. Regna l'incertezza su chi si giocherà la partita al secondo turno; tre dei cinque candidati sarebbero molto vicini tra loro, con percentuali che oscillerebbero tra il 20 e il 27%, il quarto li seguirebbe a poca distanza. L'unico fuori dai giochi è Giuseppe Marascia, appoggiato dalla lista 'Città a misura d'uomo'. La sfida è aperta tra il senatore Antonino D'Alì sostenuto da Forza Italia, Psi, Per la grande città; il deputato regionale ed ex sindaco Mimmo Fazio con 'Lista per Fazio', 'Uniti per il futuro', 'Progetto per Trapani', 'Trapani tua', 'Io ci sono'. Marcello Maltese candidato del Movimento 5stelle sarebbe distanziato di qualche punto percentuale. A Trapani la campagna elettorale è stata sconvolta da due inchieste giudiziarie che hanno coinvolto D'Alì e Fazio, un tempo assieme nel Pdl e ora avversari. Per D'Alì la Dda di Palermo ha chiesto l'obbligo di soggiorno, con il Tribunale che notificò il provvedimento al senatore a ridosso della scadenza dei termini per la presentazione delle liste elettorali. I pm ritengono D'Alì "socialmente pericoloso". La richiesta sarà esaminata, a luglio, dal tribunale di Trapani. D'Alì a caldo aveva sospeso la campagna elettorale per poi riprenderla su impulso del suo partito, Forza Italia. Fazio invece è stato arrestato per corruzione e poi rimesso in libertà dopo la revoca dei domiciliari. E' coinvolto nell'inchiesta della Procura di Palermo che ha portato all'arresto dell'armatore della Liberty Ettore Morace per corruzione, indagine che ha coinvolto altri politici. I 5stelle hanno cercato di approfittarne, tant'è che s'è mosso il leader Beppe Grillo in prima persona, facendo tappa a Trapani a chiusura della campagna elettorale.