Domani si vota in 128 comuni siciliani

Urne aperte domani in Sicilia in 128 comuni, dalle 7 alle 23, per il rinnovo degli organismi amministrativi. Palermo e Trapani gli unici due capoluoghi al voto. In 15 comuni i sindaci saranno eletti col proporzionale e vincerà al primo turno chi otterrà almeno il 40% delle preferenze, mentre in 113 si voterà col maggioritario.

Lo spoglio delle schede comincerà subito dopo la chiusura delle urne. I primi risultati giungeranno in nottata. I candidati che aspirano a uno dei 1.616 posti nei consigli comunali, nell'intera isola, sono oltre 8.000, distribuiti in 546 liste. Gli elettori 1.559.397.

