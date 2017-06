Assenteismo in ospedale, 71 indagati

Settantuno dipendenti dell'ospedale 'Santissimo Salvatore' di Paternò, tra medici e infermieri, sono indagati nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Catania su presunti casi di 'assenteismo'. Militari della guardia di finanza e carabinieri, stanno notificando avvisi di garanzia che ipotizzano, a vario titolo, i reati di falso e truffa.

Tra loro non ci sarebbero candidati al consiglio comunale di Paternò, per il cui rinnovo si vota domenica prossima. La Procura di Catania non commenta la notizia perché, secondo quanto si è appreso, l'inchiesta sarebbe ancora in corso.