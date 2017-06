Muratore trovato morto nella piscina di un ex senatore

Un muratore di 76 anni in pensione, Gaspare Greco, che talvolta svolgeva la sua vecchia professione per arrotondare, è morto all'interno della piscina della villa dell'ex senatore socialista Pietro Pizzo, alla periferia di Marsala. Il cadavere è stato trovato sul fondo della piscina, che era senz'acqua. Non si sa se stesse lavorando a bordo piscina oppure sul fondo. E se, nel primo caso, vi sia caduto dentro, sbattendo violentemente il capo, a causa di un improvviso malore. Il fatto risale allo scorso 27 aprile, ma la notizia è venuta fuori solo adesso perché il figlio della vittima, Nicola Greco, 40 anni, assistito dall'avvocato Vincenzo Forti, ha presentato alla Procura di Marsala una querela/denuncia contro l'ex parlamentare marsalese, ipotizzando la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Pietro Pizzo, al momento, preferisce non rilasciare dichiarazioni, limitandosi a dire di essere "addolorato" per quanto è accaduto. Ha detto che parlerà quando conoscerà esattamente le contestazioni che gli vengono mosse.