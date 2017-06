Doppio allarme bomba alla stazione

Due allarmi bomba a distanza di qualche ora hanno creato allerta alla stazione centrale di Palermo. Sono stati sospesi temporaneamente i collegamenti ferroviari per consentire le operazioni di controllo agli artificieri.

Nel primo caso a fare scattare l'allarme, dopo una telefonata alla sala operativa della polizia, è stato uno zainetto gettato dentro un cestino, non lontano dalla fermata del tram in via Balsamo: sono intervenuti polizia, carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze del 118. L'area di piazza Giulio Cesare è stata transennata, i viaggiatori sono stati allontanati dalla stazione. Il secondo episodio per un pacco sospetto