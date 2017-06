Incidente sulla statale, muore un 21enne

Salvatore Tinnirello, 21 anni, di Lentini è morto in un incidente stardale questa mattina intorno alle 5.30 sulla strada statale 194. Era a bordo della sua auto che viaggiava da Catania in direzione Lentini quando probabilmente per un colpo di sonno ha invaso la corsia opposta andando a sbattere contro un'altra auto. Il giovane è morto sul colpo, mentre un amico che si trovava in auto con lui e stava dormendo ha riportato solo lievi ferite.

E' stato invece trasferito subito con l'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania il conducente dell'altra auto, un uomo di 59 anni, che si trova ricoverato con la prognosi riservata. Un furgoncino, sopraggiunto successivamente non ha potuto evitare lo scontro, ma fortunatamente il conducente ha riportato solo lievi ferite. Sono intervenuti i carabinieri.