La Sansovino urta la banchina, passeggeri a terra

La Nave Sansovino di bandiera cipriota, in partenza da Milazzo per le isole Eolie, è rimasta bloccata questo pomeriggio, nel Porto di Milazzo, a causa di un incidente registratosi in fase di partenza. Il mezzo della compagnia Siremar, durante la manovra di disormeggio per cause ancora in corso di accertamento ha urtato con la poppa contro il molo XX Luglio.

A bordo della nave, al momento della collisione piena di passeggeri e mezzi, solo un po' di paura ma non si sono registrati feriti o danni ai mezzi sistemati nel garage della nave. I passeggeri sono stati comunque invitati a scendere dalla Sansovino, in attesa delle decisioni dell'Autorità marittima. Gli ufficiali della Capitaneria di Porto attendono l'arrivo dell'organo tecnico (Rina) per stabilire se la nave può riprendere la navigazione o meno.

La Sansovino è la nave su cui il 29 novembre scorso morirono tre persone in un incidente i cui dettagli sono ancora tutti da chiarire.