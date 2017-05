Autorità Portuali, arrivano le nomine

Sono arrivati anche gli ultimi tre nomi che mancavano per completare il puzzle dei presidenti delle autorità di sistema portuali italiane nel dopo riforma. "I tre presidenti li ho nominati e proposti, quindi abbiamo completato il quadro" annuncia il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio a margine dell'assemblea nazionale di Federagenti, la federazione degli agenti marittimi italiani, a Ravenna.

"Per Gioia Tauro l'assessore regionale Francesco Russo, professore dei Trasporti all'Università della Calabria, per Palermo l'ex presidente di Assoporti Pasqualino Monti e per la Sardegna l'assessore ai Trasporti Massimo Deiana: questi sono i nomi - elenca -. Abbiamo dovuto aspettare un po' di più per consentire le verifiche con Anac sulle possibili incompatibilità degli assessori".