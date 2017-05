25 anni fa la strage di Capaci

Venticinque anni fa la strage di Capaci: Cosa nostra uccise in un attentato il magistrato antimafia Falcone, la moglie e tre agenti di scorta. Mattarella e Grasso alle cerimonie in ricordo a Palermo.

E' già arrivata al porto la Nave della legalità, partita ieri da Civitavecchia, con a bordo un migliaio di studenti, provenienti da tutt'Italia. Nell'aula bunker del carcere dell'Ucciardone, alla presenza del presidente della Repubblica, la cerimonia di commemorazione.

Ieri intanto ancora sangue di mafia in città: ucciso in strada in pieno giorno il boss Dainotti.