Minniti, riproporre a Taormina il modello Roma

Il modello di ordine pubblico dispiegato per le celebrazioni dei Trattati di Roma sabato scorso e per la visita a Milano del Papa ha dato "ottimi risultati" e verrà replicato anche nelle prossime manifestazioni di piazza e nella riunione del G7 di Taormina a fine maggio, l'appuntamento più rilevante, al quale gli apparati di sicurezza stanno già lavorando. Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ascoltato oggi per circa due ore in audizione dal Copasir. "Con il ministro - ha spiegato il presidente del Copasir, Giacomo Stucchi, al termine dell'audizione - si è fatto il punto sulla sicurezza interna, sulle manifestazioni, sull'immigrazione e sul terrorismo". Per quest'ultima minaccia, ha sottolineato, "c'è un'allerta elevata a livello 2 su tutto il territorio nazionale. Il pericolo riguarda l'intera comunità occidentale. Noi finora non siamo stati colpiti ma non siamo immuni dal rischio. Non ci sono minacce 'puntuali' e non sono stati individuati soggetti che hanno manifestato l'intenzione di colpire in Italia; c'è però tutta una serie di soggetti ed ambienti che vengono attentamente monitorati e lo strumento dell'espulsione si è rivelato utile in chiave preventiva. L'obiettivo - ha aggiunto - è proprio quello di prevenire, in un'ottica di collaborazione con le forze di polizia e di intelligence straniere". Quanto all'immigrazione, ha proseguito Stucchi, "per Minniti l'attuazione pratica del Memorandum of understanding siglato con la Libia potrebbe portare buoni risultati in futuro. Per ora gli sbarchi continuano e quelli registrati nel periodo invernale, teoricamente sfavorevole alle partenze, indicano che le condizioni meteo incidono poco".