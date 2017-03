L'aeroporto resta aperto, ma con limitazioni

Resta aperto con soltanto cinque atterraggi possibili l'ora l'aeroporto di Catania. Le limitazioni, che non valgono per i decolli, saranno attive fino alle 6 di domattina. Lo ha deciso l'Unità di crisi dello scalo visto "il permanere dell'attuale fase eruttiva dell'Etna". Resta aperto e pianamente operativo l'aeroporto di Comiso (Ragusa). Lo rende noto la Sac. Oggi a Catania sono stati cancellati 11 voli (3 in arrivo e 8 in partenza), dirottati 12 aerei in arrivo (8 su Comiso e 4 su Palermo) e 11 in partenza (7 su Comiso e 4 su Palermo). In quest'ultimo casa i passeggeri, compiute le operazioni di check-in nell'aeroporto di Catania, sono stati trasferiti, a bordo di pullman predisposti dalle compagnie aeree, negli scali interessati. La Sac precisa che i passeggeri per avere informazioni sul proprio volo devono contattare la compagnia aerea di riferimento. Mentre l'orario, ed eventuali variazioni, sono consultabili in tempo reale sul sito www.aeroporto.catania.it, sull'app CTAairport, su Telegram (@aeroportocatania_bot) e sui profili Facebook e Twitter dello scalo.