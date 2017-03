Video: il momento dell'esplosione sull'Etna

La colata che emerge dalla bocca

apertasi nella base meridionale del nuovo cratere centrale

dell’Etna e che avanza, lentamente, verso la desertica Valle del

Bove, a quota 2.700 metri, ha un’improvvisa accelerazione e

impatta, con i suoi oltre mille gradi centigradi, sulla neve che

si stava sciogliendo: l’esplosione è immediata e violenta.

"Freato-magmatica», la chiamano gli esperti dell’Ingv. Pietre

incandescenti e lapilli volano nell’aria, mentre risuonano

assordanti i boati del vulcano, e oggi una decina di persone è

stata investita da questi materiali, nessuna in maniera grave:

escoriazioni, lacerazioni e qualche trauma non grave. Per la

maggior parte si tratta di turisti tedeschi e inglesi, attratti

dall’eruzione in corso; ma anche una guida dell’Etna, un

vulcanologo dell’Ingv e una giornalista della Bbc, che doveva

realizzare un servizio dal fronte lavico.

Ed è lei, Rebecca Morelle, corrispondente scientifica per

l'emittente britannica, lievemente ferita alla testa, la prima a

ricostruire l’accaduto. «Bruciature, tagli ed escoriazioni - ha

scritto sul suo profilo Twitter - corro via dalla montagna,

mentre volano rocce, lapilli infuocati e vapore rovente. Non è

un’esperienza che voglio ripetere». Per fortuna, sottolinea, «la

troupe è ok» e «i soccorsi e le guide sono stati eccellenti».

Più lapidario il ricercatore dell’Ingv, Boris Behncke, che su

Facebook scrive: «Violenta esplosione al contatto fra lava e

neve sull'Etna. Alcuni feriti, io stesso ho ricevuto una piccola

ferita in testa però sto assai bene e mi sto 'calandò una

meritata birra!».