Mare forza 6, Eolie isolate

Eolie isolate a causa del maltempo e del forte vento da ovest, con raffiche fino a 50 km orari, e del mare che ha raggiunto forza 6. Stamane alle 6,30 è partito solamente il traghetto "Isola di Vulcano" da Lipari per Milazzo. Poi navi ed aliscafi sono rimasti ormeggiati in porto. La nave "Filippo Lippi" non ha effettuato la corsa prevista sulla tratta Milazzo-Eolie, mentre la nave veloce "Isola di Vulcano" è stata costretta a non approdare a Vulcano interrompendo dopo l'arrivo a Milazzo tutte le corse previste. I pendolari, molti dei quali docenti, sono rimasti bloccati a Milazzo insieme ai Tir carichi di derrate alimentari.