Maltempo, forte vento, danni e disagi

La provincia di Palermo è sferzata dal forte vento che ha raggiunto anche 40 chilometri. Alberi caduti per strada, pericoli per le impalcature e i cartelloni pubblicitari. Un albero ha provocato danni in via San Lorenzo: è caduto su quattro auto posteggiate. Nella sala operativa dei vigili del fuoco arrivano decine le telefonate per segnalazioni. Fermi i collegamenti per Ustica. Sia l'Antonello da Messina che il Fiammetta sono rimasti in banchina. Anche il traghetto "Vesta" della Siremar ha sospeso tutte le partenze odierne da Trapani per le Egadi.