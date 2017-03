Caso Borrometi, Ordine giornalisti parte civile

Il Consiglio è già costituito con Borrometi in un altro dibattimento, in corso a Ragusa, contro un altro boss vittoriese, Giovanbattista Ventura, sempre per minacce aggravate dal metodo mafioso, espresse anche in quel caso attraverso post su Facebook. Pure nel nuovo giudizio l'assistenza legale sarà garantita dagli avvocati Nino Caleca e Marcello Montalbano. "I ripetuti atti di intimidazione contro Paolo - si legge in una nota dell'Ordine - equivalgono a minacce contro ognuno di noi, personalmente contro i 4.927 iscritti al nostro albo. Non temiamo le parole durissime dei boss, temiamo il silenzio e l'indifferenza. Paolo non è mai stato nè' mai sarà da solo".