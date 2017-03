Se medico sbaglia, ospedale può rivalersi su di lui

Se un medico commette un errore nell'eseguire un intervento e l'ospedale per il quale lavora viene condannato a risarcire i danni al paziente, la stessa struttura sanitaria può rivalersi sul medico. E' quanto ha deciso il Tribunale civile di Caltanissetta, accogliendo la richiesta presentata dall'avvocato Diego Perricone, legale della clinica "Regina pacis" di San Cataldo (Caltanissetta) in seguito alla richiesta di risarcimento di una paziente. La donna era stata operata al ginocchio, ma l'intervento non era riuscito e quindi la paziente aveva chiesto il risarcimento. Il giudice civile aveva accolto la richiesta, stabilendo una cifra di 15mila euro. A questo punto la struttura sanitaria aveva deciso di esercitare il diritto di rivalsa sul medico che aveva eseguito l'intervento e commesso l'errore. Il Tribunale ha accolto la richiesta del legale della clinica, stabilendo che l'amministrazione della "Regina pacis" potrà rivalersi sul professionista.