L'urlo di Pif a Crocetta: "Trovi i soldi per i disabili"

S'è trasformato in una sorta di show con dirette su Facebook a go-go e migliaia di like e commenti il blitz di una decina di disabili in carrozzella, accompagnati da parenti e amici che chiedono assistenza h24 per i loro congiunti, negli uffici della Presidenza della Regione siciliana, occupati per oltre sei ore. La scena se l’è presa Pif, il regista palermitano che in mattinata s'è presentato davanti al Palazzo assieme a Giancarlo e Alessio Pellegrino, i due fratelli tetraplegici che furono costretti a fare anticamera per otto ore nella portineria dell’assessorato alla Famiglia senza mai essere ricevuti. Le 'Ienè la scorsa settimana hanno mandato in onda un doppio servizio sulla vicenda costato il posto a Gianluca Miccichè che si è dimesso da assessore

sull'onda delle polemiche, con l’accusa di essere fuggito in auto per evitare di parlare con i fratelli.

Il governatore Rosario Crocetta ieri s'era impegnato a incontrare oggi i fratelli Pellegrino, la notizia era stata

diffusa sui social network. E così stamattina altri disabili si sono presentati davanti Palazzo d’Orleans per incontrare il

governatore, che però si trovava da tutt'altra parte della Sicilia: a Vittoria, in provincia di Ragusa.