A Palermo un bacio lungo 2500 anni

Da un frammento con una rara scena di bacio, il museo archeologico Antonio Salinas di Palermo ha tratto ispirazione per una settimana di arte, amore e poesia.

Dall'11 al 19 febbraio, viene proposto un viaggio tra gli amori del passato, raccontati attraverso la poesia e la musica.

L'itinerario di "Loveweek" viene arricchito da un continuo rimando tra ieri e oggi. Si parte naturalmente da Catullo: "Tu dammi mille baci, e quindi cento, poi dammene altri mille, e quindi cento...". E si arriva a De Gregori, passando per Saffo, Neruda, Merini e Nosside fino ai Negramaro. Sono storie di amori di dei e di mortali che possono essere rintracciati nelle grandiose metope di Selinunte ma anche in piccoli ma preziosissimi frammenti. L'idea è quello di raccontare un bacio lungo 2500 anni. Per l'occasione il museo introduce nei social dove è presente lo slogan #lestoriedamoredituttinoi. "C'è spazio - dice la direttrice Francesca Spatafora ai visitatori - anche per le vostre storie: per i vostri baci".