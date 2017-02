"Massimo Ciancimino" teste inattendibile

"Massimo Ciancimino è inattendibile. Lo dicono anche diverse Procure. E davanti alla commissione Antimafia l'ha detto anche l'ex procuratore di Palermo Francesco Messineo". È dedicata alla scarsa credibilità di Massimo Ciancimino, teste e imputato al processo sulla trattativa Stato-mafia, l'ultima parte delle dichiarazioni spontanee rese dall'ex ministro Nicola Mancino al dibattimento che tenta di far luce sul presunto patto tra istituzioni e clan, in cui risponde di falsa testimonianza. Mancino ha ricordato le alterne vicende giudiziarie del supertestimone Ciancimino, al momento detenuto e sotto processo per calunnia, e le tante menzogne da lui dette, ad esempio sul misterioso personaggio dei Servizi segreti che avrebbe fatto da garante istituzionale della trattativa e che non è mai stato identificato. L'ex ministro ha anche sostenuto di aver denunciato per calunnia Ciancimino, ma che le sue denunce non hanno avuto alcun esito in Procura. (AA)