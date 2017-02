Intrappolata nel passaggio a livello, si salva

E' viva per miracolo. Con la sua auto è rimasta bloccata tra le sbarre del passaggio a livello, ma è riuscita a saltare giù dall'auto in tempo e mettersi in salvo. Sabato sera di paura per una diciannovenne palermitana, A.L, che si trovava nella zona di Alcamo a bordo della sua Fiat 500 rossa. Le sbarre si sono abbassate proprio nel momento in cui stava attraversando i binari e non ha potuto fare altro che parcheggiare l'auto quanto più vicino alle aste e scappare. Il treno ha investito e danneggiato la parte anteriore dell'auto Le indagini sono condotte dai poliziotti del commissariato di Alcamo e dagli agenti della Polfer.