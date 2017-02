Picchia i genitori e abusa della sorella, arrestato

Un catanese di 33 anni è stato arrestato da carabinieri, in applicazione di un'ordinanza emessa dal Gip, per lesioni ed estorsione aggravata e violenza sessuale. Secondo l'accusa l'uomo, in diverse occasioni, ha aggredito i genitori per farsi consegnare del denaro e, in un'occasione, ha anche abusato della sorella. L'arrestato, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato condotto in comunità terapeutica.