"Schiaccia" e rompe il canestro, gara sospesa

Dura solo 22 minuti il derby fra Gruppo Zenith Messina e Costa d’Orlando, recupero valevole per la quarta di ritorno del campionato di serie C Silver, non disputato a causa dell’allerta meteo il 22 gennaio scorso. Si era sul punteggio di 36-44, quando Bowman schiacciava appendendosi al canestro. Il peso del giocatore americano causava il cedimento della struttura che sostiene il tabellone, inclinando il canestro. Il problema non è immediatamente rimediabile, si tratta di danno strutturale che costringe i due fischietti palermitani, Fava e Miragliotta, a dichiarare sospesa la gara.