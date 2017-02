Rubati oro e argento dal museo parrocchiale

Ladri la scorsa notte sono entrati nel museo parrocchiale di Casalvecchio Siculo (Me) ospitato in due stanze della canonica attigue alla chiesa madre, ed hanno rubato oltre ottocento pezzi d'oro e d'argento, che custodivano le offerte dei devoti per Sant'Onofrio. Il furto scoperto in mattinata quando il sacrestano ha notato una inferriata divelta. Il valore del bottino è stimato sulle diverse centinaia di migliaia di euro. Indagano i carabinieri.