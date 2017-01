Minacciava i vicini, ora non può avvicinarsi a loro

"Divieto di avvicinarsi alle persone dello stesso stabile" e di "stazionare nei luoghi frequentati dagli altri condomini". E' la misura cautelare personale disposta dal Gip di Catania, nei confronti di un'inquilina di un complesso di una zona della circonvallazione del capoluogo etneo che con minacce e atti persecutori avrebbe "cagionato stati d'ansia e fondato timore per la propria incolumità" tra gli altri condomini. La donna è accusata di avere minacciato di morte e di avere lanciato bottiglie, acqua sporca e oggetti contro i residenti dello stesso stabile. Tanto da indurre i condomini ad "assumere atteggiamenti di seria circospezione in occasione dell'attraversamento delle parti comuni dello stabile". Il provvedimento cautelare emesso dal Giudice per le indagini preliminari è stato notificato alla donna da agenti del commissariato Borgo-Ognina della polizia di Stato, che hanno indagato sul caso dopo le denunce presentate dalle vittime.